Peugeot : pulvérise le support des 18,6E, dévisse vers 17,6E

(CercleFinance.com) - Peugeot dévisse pulvérise le support des 18,8E de mi-août 2019 puis des 18,6E du 27 et 31 janvier 2020 et plonge sous 17,6E. C'est un signal clairement négatif avec un 1er objectif à 17,2E (plancher du 17/12/2018) puis 17E (plancher du 20/12/2017). Les support suivants se situent vers 15,8/15,15E... il faut remonter à fin mars 2016.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -6.97%