Peugeot : PSA Retail France adopte le 'phygital'

(CercleFinance.com) - PSA Retail France annonce la révision en profondeur de ses processus, à la suite de l'expérience des deux confinements de ces six derniers mois. La nouvelle approche, vise à répondre aux besoins des clients tous les jours de la semaine, six jours en présentiel et les dimanches en digital. Grâce à cette organisation du travail, les clients pourront être accueillis au sein des 140 adresses commerciales de PSA Retail en France du lundi au samedi, sans discontinuer, tandis que les dimanches, la présence digitale permettra d'assurer l'activité commerciale : traitement, suivi des prospects et des commandes en ligne, via une plateforme spécialisée. Pour Eric Basset, le directeur de PSA Retail France, 'la distribution automobile a un brillant avenir, pourvu qu'elle apporte des réponses aux défis de la modernité. Ces réponses passent par l'amplitude des plages horaires et journées au cours desquelles nos clients peuvent compter sur nos services et par l'usage optimal du canal du commerce en ligne. C'est ce que cette organisation permet et c'est très prometteur pour notre développement.'

