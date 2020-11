Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : PSA change de directeur pièces et services France Cercle Finance • 27/11/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce la nomination d'Aymeric Le Her en tant que directeur pièces et services France, à compter du 1er janvier 2021. Il succédera ainsi à Jacques Edouard Daubresse qui deviendra directeur de DS Automobiles France. Diplômé de l'ESTACA, en ingénierie automobile, et détenteur d'un Executive MGA de HEC, Aymeric Le Her est fort de 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Il a occupé pendant 10 ans des fonctions de développement de projet et de commerce au sein du groupe Renault puis a rejoint Speedy en 2010 en tant que directeur des produits et services avant d'être nommé directeur des achats et du commerce. En 2016, il a intégré Bridgestone en qualité de directeur de la stratégie commerciale et achats de la région Europe Moyen-Orient Afrique. Depuis 2019, il occupe la fonction de directeur des solutions de mobilité du groupe Bridgestone dans la région.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +0.53%