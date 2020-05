Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : projet de fabrication de masques à Mulhouse Cercle Finance • 28/05/2020 à 12:48









(CercleFinance.com) - Peugeot annonce son intention de produire des masques chirurgicaux à partir d'août 2020 sur son site de Mulhouse, pour couvrir les besoins d'équipement des salariés du Groupe PSA et soutenir les organismes qui luttent contre le virus et l'exclusion. Le constructeur automobile explique que ce site présente toutes les caractéristiques sanitaires nécessaires à la fabrication de ce type de produit. Il vise une capacité de production de 10 millions de masques en France par mois. La formation des équipes dédiées à ce projet s'organisera à partir de juin. Une première ligne automatisée sera installée sur le site en août et une douzaine de salariés du groupe sera dédiée à la production des masques.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.11%