Peugeot : présente la nouvelle 308 berline et break SW

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement de la nouvelle Peugeot 308 avec une version berline et break SW. Cette nouvelle Peugeot est fabriquée en France, à l'usine de Mulhouse.

Cette version fait suite au succès rencontré par la Peugeot 308 (plus de 7 millions de véhicules vendus au fil des générations, 1 310 000 unités vendues en 8 ans pour l'actuelle Peugeot 308, 42 prix internationaux dont le titre de Car of The Year en 2014).

Pour répondre aux demandes très exigeantes des clients du segment C, la nouvelle Peugeot 308 présente des arguments forts : un développement tourné vers l'efficience qui permet une réduction de la consommation et limite les émissions de CO2, de nouvelles versions électrifiées, une collection complète d'aides à la conduite, une toute nouvelle interprétation technologique et esthétique du Peugeot i-Cockpit.

La nouvelle Peugeot 308 propose des aides à la conduite de dernière génération, le nouveau Peugeot i-Cockpit évolue et intègre i-Connect Advanced, un système d'info-divertissement, intuitif et connecté.

Alliée du quotidien pour plus de sécurité et de facilité, la commande ' Ok Peugeot ', de reconnaissance vocale, permet l'accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l'info-divertissement.

Plusieurs motorisations sont proposées, hybrides rechargeables et thermiques, essence ou Diesel.

Dès son lancement, la nouvelle Peugeot 308 propose deux motorisations Hybrides rechargeables sur ses versions berline et breaks SW. Ces nouveautés portent ainsi, dès 2021, le taux d'électrification de la gamme Peugeot à 70 %, véhicules particuliers et utilitaires confondus. En 2023, 85 % des modèles proposés par la marque seront électrifiés et les 100 % seront atteints dès 2025, en Europe.

La nouvelle Peugeot 308 HYBRID 225 e-EAT8 délivre jusqu'à 225 ch en associant un moteur PureTech de 180 ch (132 kW) et un moteur électrique de 81 kW. La version HYBRID 180 e-EAT8, quant à elle, est animée par un moteur PureTech de 150 ch (110kW) couplé au même moteur électrique de 81 kW.

' Les bons résultats commerciaux de nos modèles électrifiés le montrent : en Europe, cette stratégie porte ses fruits. A l'international, nous utiliserons même sur les marchés où l'électrification est émergente notre portefeuille de modèles électrifiés pour nous démarquer en tant que marque généraliste inventive et haut de gamme ', indique Linda Jackson, Directrice Générale Peugeot.

La nouvelle Peugeot 308 est disponible avec les motorisations thermiques en essence, moteurs 3 cylindres de 1,2L de cylindrée et en diesel, moteurs 4 cylindres de 1,5L de cylindrée.

De la création de la Peugeot Type 1 en 1889 à la présentation des nouvelles Peugeot 308 et 308 SW, l'éclairage des modèles de la marque au Lion n'a cessé d'évoluer en termes de technologie, de fonctionnalités et de design.

Toutes les versions, dès le premier niveau de finition, bénéficient des avantages de la technologie LED. Sur les niveaux GT/GT Pack, les nouvelles Peugeot 308 et 308 SW possèdent des projecteurs adaptatifs full LED à technologie matricielle appelés Peugeot Matrix LED Technology.

En plus d'assurer un éclairage optimal sans jamais éblouir les autres conducteurs, la Peugeot Matrix LED Technology des nouvelles Peugeot 308 et 308 SW est capable de basculer automatiquement entre différents modes d'éclairage en fonction des conditions extérieures.

Les projecteurs avant Peugeot Matrix LED sont associés aux feux arrière full LED à trois griffes caractéristiques des nouvelles Peugeot 308 et 308 SW. Ceux-ci font partie intégrante du design arrière de la voiture et leur dessin unique rend les nouvelles Peugeot 308 et 308 SW identifiables au premier regard à l'avant comme à l'arrière.