Peugeot : première place sur le marché VP en septembre

(CercleFinance.com) - Peugeot occupe la première place des constructeurs sur le marché VP sur le mois de septembre 2020 avec un gain de 1,7 point de part de marché versus 2019. C'est la meilleure progression des constructeurs Français avec une hausse de près de 6,7%, dans un marché en baisse de près de 3 %. Le groupe annonce que les nouvelles Peugeot 208 et Peugeot 2008 continuent à trouver un accueil très favorable auprès de la clientèle. ' La Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en France au cumul et le succès des versions électriques contribue à cette excellente performance ' indique le groupe.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -1.14%