Peugeot : pourrait supprimer 4 100 postes chez Opel

(CercleFinance.com) - Le groupe pourrait supprimer jusqu'à 4 100 emplois chez Opel indique une personne proche du dossier interrogée par Bloomberg. Il souhaite réduire les effectifs pour faire face à la baisse des ventes et à des problèmes technologiques. Opel devrait supprimer au moins 2 100 postes d'ici 2025 et pourrait réaliser deux vagues de réduction d'effectifs de 1 000 emplois en 2027 et 2029 indique Bloomberg. Le groupe devrait informer les salariés de cette décision aujourd'hui dans le cadre d'une réunion générale précise l'agence de presse. La suppression de ces 4 100 postes représente environ 14% des effectifs d'Opel sur près de 30 000 personnes indique Bloomberg.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.48%