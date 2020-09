Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : passe la barre des 16E, en route pour 18,5E ? Cercle Finance • 10/09/2020 à 13:19









(CercleFinance.com) - Dopé par un relèvement d'objectif d'un 'broker' à 23E, Peugeot passe en force la barre des 16E ('gap' du 6 mars, résistance du 9 juin et 12 août) et s'ouvre la route des 16,64E ('gap' du 5 mars) et des 18,5E (ex-plancher du 25 janvier et 3 février.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +3.88%