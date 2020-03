Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : participation à un consortium d'Air Liquide Cercle Finance • 31/03/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - Groupe PSA annonce sa participation à un groupement d'industriels français, piloté par Air Liquide, créé à la demande du gouvernement pour fournir 10.000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai. Un groupe de travail d'une trentaine a été constitué à cet effet. En parallèle de sa participation à la task force, le constructeur automobile contribue directement à l'augmentation du potentiel de production avec la création en cours d'un atelier spécifique dans son usine de Poissy avec plus de cinquante salariés volontaires. Afin d'apporter aussi un support humain à Air Liquide pour renforcer sa production à Antony, Groupe PSA va proposer à des salariés volontaires de son site de recherche et développement de Vélizy de rejoindre l'usine d'Air Liquide à Antony.

