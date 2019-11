Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : objectifs environnementaux approuvés par le SBTi Cercle Finance • 14/11/2019 à 15:38









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Groupe PSA annonce avoir obtenu l'approbation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par le Comité de pilotage de la Science Based Targets initiative (SBTi). Le constructeur automobile s'engage à réduire, d'ici à 2034 les émissions de GES liées à la consommation d'énergie des activités industrielles de 20% en absolu, et celles liées à l'utilisation des produits vendus de 37% par km-véhicule, par rapport à 2018. Collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC), le WRI et le WWF, la SBTi définit les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs scientifiques et évalue de manière indépendante les objectifs des entreprises.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.50%