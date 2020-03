Peugeot : nouvelle performance sur le mois de Février

(CercleFinance.com) - Peugeot occupe la première place des constructeurs sur le marché VP avec + 1,6 point de part de marché à fin février 2020 versus 2019. La marque est également leader des ventes aux particuliers.

' Ces records de volumes sont principalement dus aux succès des lancements des nouvelles Peugeot 208 et Peugeot 2008 qui trouvent un accueil très favorable auprès de la clientèle ' indique le groupe.

' Le succès des versions électriques continue à contribuer à cette excellente performance qui permet à la nouvelle Peugeot 208 d'être la voiture la plus vendue en France ' rajoute la direction.

Trois véhicules Peugeot : new 208, new 2008 et 3008 sont dans le top 5 des véhicules les plus vendus en France et sur le marché VU, Peugeot conserve sa deuxième place et gagne 1,3 point de part de marché versus 2019.