Peugeot : nouvelle ligne syndiquée de 3 MdsE

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce une nouvelle ligne syndiquée de 3 milliards d'euros, qui s'ajoute à une ligne de back up confirmée et non tirée de 3 milliards d'euros pour un montant total de 6 milliards d'euros. Ce crédit syndiqué est d'une maturité initiale de 12 mois qui peut être prolongée d'un à deux trimestres additionnels. Philippe de Rovira, Directeur Financier du Groupe PSA, a déclaré : ' Cette opération renforce notre capacité à faire face à cette situation exceptionnelle et à préparer l'avenir. C'est aussi une marque de confiance de nos banques partenaires dans la solidité financière et la résilience reconnue du Groupe PSA '.

