Peugeot : nomination de Christian Müller

(CercleFinance.com) - Christian Müller, actuellement Directeur de l'ingénierie d'Opel Automobile GmbH, est nommé à la tête de l'ingénierie des chaînes de traction et châssis du Groupe PSA. Marcus Lott, Vice Président Body in White, Equipment & Materials Engineering et ingénieur Opel/Vauxhall depuis 1994, deviendra le nouveau responsable R&D et Qualité des marques allemande et britannique et membre du Directoire d'Opel Automobile GmbH. Nicolas Morel, Directeur Recherche et Développement du Groupe PSA, a déclaré : 'Ces décisions de management montrent clairement à quel point nos équipes d'ingénieurs sont étroitement intégrées et travaillent ensemble. La compétence allemande en matière d'ingénierie continuera à jouer un rôle clé au sein du groupe PSA. '.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +2.15%