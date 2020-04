Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : nomination au Conseil de Surveillance Cercle Finance • 06/04/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance de Peugeot a décidé de coopter M. Zhang Zutong en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. You Zheng, démissionnaire. Il a désigné M. Zhang Zutong en qualité de membre du Comité Financier et d'Audit, du Comité Stratégique et Président du Comité Asia Business Development. ' M. Louis Gallois se déclare heureux d'accueillir M. Zhang Zutong au sein du Conseil de Surveillance; ses trente années d'expérience de management dans l'industrie automobile et ses compétences en gouvernance seront très appréciées ' indique le groupe. La décision de cooptation de M. Zhang Zutong sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale des actionnaires de Peugeot.

