Peugeot : modification de l'accord avec FCA

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot font part d'une modification de certains termes de leur accord engageant de fusion à 50/50 pour créer Stellantis, en prenant en compte l'impact sur les liquidités de la crise sanitaire sur l'industrie automobile. Ainsi, le dividende exceptionnel à distribuer par FCA à ses actionnaires avant la signature finale est réduit de 5,5 à 2,9 milliards d'euros, mais les actions Faurecia détenues par Peugeot seront distribuées à tous les actionnaires de Stellantis après la réalisation de l'opération. Par ailleurs, l'estimation des synergies annuelles récurrentes générées par la création de Stellantis est relevée de 3,7 à au-delà de cinq milliards d'euros, pour un coût ponctuel de mise en oeuvre rehaussé de 2,8 à un niveau proche de quatre milliards.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris 0.00%