Peugeot : menace de perdre le contact avec les 24E

Cercle Finance • 13/11/2019 à 17:53









(CercleFinance.com) - Peugeot retombe sous 23,7E et menace de perdre le contact avec les 24E. Fragilisé, Peugeot risque de revenir tester le support horizontal (du 31/10) et oblique des 22,7E, le palier de soutien suivant se dessine vers 21,7E.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -2.10%