Peugeot: les ventes mondiales progressent de 5 % en 2021

(CercleFinance.com) - Peugeot enregistre une progression des immatriculations de + 5 % en 2021 par rapport à 2020.



La Peugeot 208 devient leader du marché européen tous segments (VP+VU EUR30) et la Peugeot 2008 prend le leadership européen du segment B-SUV (VP+VU EUR30).



Le groupe annonce également qu'un véhicule Peugeot sur 6 vendus en Europe était électrifié. Il poursuit l'internationalisation des ventes hors EU30 avec une hausse de +5,5 pts à 23,7% des ventes mondiales.



' Dans un contexte mondial très chahuté, je suis très fière de l'excellente performance de la marque Peugeot, qui a su faire preuve d'agilité et vu ses ventes mondiales progresser de 5 % en 2021 ' a déclaré Linda Jackson - CEO Peugeot.





