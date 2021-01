Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : les ventes 2020 tirées par le succès de la 208 Cercle Finance • 04/01/2021 à 17:06









(CercleFinance.com) - A l'heure de dresser le bilan de l'année 2020, Peugeot affiche une part de marché de 18,3 % en progression de 1,2 point par rapport à la même période en 2019, fait savoir le constructeur, alors que le marché des véhicules particuliers (VP) a reculé de 25,5% cette année. Sur le marché VP Réseau (hors ventes directes) Peugeot indique être leader avec une part de marché de 18,1 %. La marque au lion occupe aussi la place de leader des ventes à particuliers avec une part de marché de 15,4%, et de leader des ventes B2B avec une part de marché de 26 %, assure-t-elle. Peugeot a notamment pu s'appuyer sur le succès de la 208, voiture la plus vendue de l'Hexagone cette année avec une part de marché de 5,6%. Autre modèle à succès, la 2008 est 'leader du segment B-SUV dès sa première année de commercialisation avec une part de marché de 4%'. Par ailleurs, d'autres véhicules arborant un lion sur la calandre dominent leur segment comme la 3008 avec une part de marché de 2,7%, la 308 (2,2%), la 5008 (1,2%) ou encore la 508 (0,6%), assure Peugeot. Dans un marché VP+VU en recul de 23,8%, la marque s'arroge une part de marché de 18,2 % en hausse de + 0,9 point par rapport à 2019. Enfin, sur un marché des utilitaires (VU) à -16,1%, Peugeot enregistre une part de marché de 17,6%, conclut le constructeur.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +1.74%