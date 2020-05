Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : les premiers résultats de la vente en ligne Cercle Finance • 12/05/2020 à 14:10









(CercleFinance.com) - Peugeot présente les premiers résultats de la vente en ligne enregistrés sur le seul week-end des 2 et 3 mai 2020 sur son site Peugeot Store. Le site a enregistré plus de 14 000 visites en 2 jours, plus de 2 000 véhicules sélectionnés et plus de 70 ventes en cours de finalisation dont 1/3 avec un financement. ' Peugeot Store permet à chaque client de bénéficier des meilleures offres commerciales du moment et sur le mois de mai, Peugeot offre les 3 premiers loyers pour toute commande de son nouveau véhicule neuf en ligne ' indique le groupe. ' Des conseillers sont l'écoute du client et l'accompagnent en ligne grâce au live tchat pendant tout son parcours d'achat 6 jours/7 de 9h à 19h '.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.95%