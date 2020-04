Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : les actions de solidarité face à la pandémie Cercle Finance • 22/04/2020 à 12:32









(CercleFinance.com) - Carlos Tavares, Président du Directoire, a informé le Conseil de Surveillance de Peugeot de sa volonté de réduire de 50 000 actions le quantum de sa rémunération long terme 2020, équivalent à 35% de sa rémunération fixe et à 38% au titre du plan LTI 2020. Les 3 autres membres du Directoire ont également fait part de leur volonté de réduire leur rémunération long terme en actions à hauteur de 25% pour 2020. Le TOP 100 des managers de l'entreprise a également réduit ses droits à attribution d'actions au titre du Plan LTI 2020, à hauteur de 21% en moyenne. Cela représente 335 000 actions, valorisées à plus de 4 millions d'euros qui seront récoltées au bénéfice de la Fondation PSA. ' Le Groupe PSA a également réalisé la distribution de près de 700 000 masques à ce jour, la fabrication de 10 000 respirateurs en 50 jours en soutien d'Air Liquide, l'impression 3D d'écrans de protection en France, Brésil, Espagne, Allemagne et Pologne, ainsi que la mise à disposition gracieuse de plusieurs centaines de véhicules pour faciliter la mobilité des travailleurs en première ligne ' indique la direction.

