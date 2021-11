Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : leader du marché VP sur le mois d'octobre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 13:47









(CercleFinance.com) - Peugeot affiche une part de marché de 17,4 % sur les 10 mois dans un marché VP en hausse de 3,1 %. Peugeot est également leader sur le mois d'octobre 2021 sur le périmètre des véhicules particuliers. Dans une marché VU en hausse de 12,1 % Peugeot affiche une part de marché de 17,8 % Dans un marché VP+VU en hausse de 4,8 % Peugeot affiche une part de marché de 17,5 %. ' Ces résultats sont portés par l'ensemble des véhicules de la gamme et tout particulièrement par la Peugeot 208 qui reste le véhicule le plus vendu en France, les Peugeot 2008, 3008, 5008 et 508, leader de leur segment permettent à la marque au lion de renforcer sa position de leader sur cette période ' indique le groupe. ' La toute nouvelle Peugeot 308, lancée le 10 octobre 2021 en France, reçoit un accueil très favorable du public, avec de très nombreuses prises de commandes issues de fidélisation mais également d'une importante part de conquête '.

