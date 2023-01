Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot: leader 2022 du segment B des véhicules électriques information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 12:16









(CercleFinance.com) - La Marque annonce être leader du segment B des véhicules 100% électriques toutes catégories (VP+VU) sur l'année 2022 grâce à ses 2 best-sellers Européens que sont les Peugeot e-208 et e-2008.



La 208 est le véhicule le plus vendu en Europe, toutes catégories, sur le marché VP+VU. Sa version 100% électrique e-208 a aussi été la voiture la plus vendue en Europe sur ce même segment.



' 2023 sera l'année électrique pour Peugeot : dès le 1er semestre, tous les modèles de la Marque seront disponibles dans une ou plusieurs motorisations électrifiées (100% électrique, Hybride rechargeable ou hybride) ' indique le groupe.





