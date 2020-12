Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : le groupe familial Peugeot prend 2% Cercle Finance • 10/12/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le groupe familial Peugeot augmente de 2 % sa détention du capital de Peugeot S.A. Le nombre total d'actions Peugeot S.A. acquis est de 18,1 millions, pour un montant total de 228 ME. L'intégralité des titres Peugeot S.A. du groupe familial Peugeot est désormais portée par Maillot I, société détenue à 76,5 % par FFP et à 23,5 % par son actionnaire majoritaire Etablissements Peugeot Frères. Sa détention s'élève désormais à 14,38 % du capital et 19,36 % des droits de vote de Peugeot S.A. Ce dénouement s'inscrit dans le cadre de la fusion prochaine entre Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobiles.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.05%