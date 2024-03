Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Peugeot:le E-3008 a reçu le 'Trophée de l'Innovation à Bord' information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le nouveau Peugeot E-3008 et son Panoramic I-Cockpit® reçoivent le ' Trophée de l'Innovation à Bord ' de l'Automobile Magazine.



Matthias Hossann, directeur du Design Peugeot, a reçu le Trophée de l'Innovation à Bord attribué au nouveau Peugeot E-3008 pour son Panoramic i-Cockpit®. Un trophée que la précédente génération de Peugeot 3008 avait reçu en 2017.



' Avec son nouveau E-3008, Peugeot a réussi le tour de force de surprendre de nouveau en repensant son fameux i-Cockpit. Entre le grand écran incurvé de 21 pouces, la console centrale réaménagée et le soin de la réalisation, le constructeur tricolore prouve qu'il n'a pas décidé de s'endormir sur ses lauriers. '



Le Peugeot Panoramic i-Cockpit® est inauguré sur le nouveau Peugeot E-3008. Il réunit deux éléments fondamentaux de l'emblématique i-Cockpit®, le combiné tête haute et l'écran central tactile, dans un grand écran HD de 21 pouces.



Cet écran panoramique flotte véritablement au-dessus de la planche de bord, un effet accentué par l'éclairage d'ambiance à LEDS dont la source est située sous l'écran.



Cette disposition optimise l'accessibilité et la visibilité des informations diffusées. La partie centrale de la planche de bord accueille les i-Toggles, des touches personnalisables qui permettent de programmer un accès rapide à dix fonctions préférées de l'utilisateur.





