Peugeot : lance une production de batteries avec Total

(CercleFinance.com) - PSA avec Opel et Total, au travers de sa filiale Saft, vont développer en Europe une activité de production de batteries pour véhicules électriques. Les groupes vont créer à cette fin une société conjointe dénommée ACC (Automotive Cell Company). La première étape de ce projet est la construction d'une usine pilote sur le terrain de l'usine de Saft à Nersac. Cette usine dont le démarrage est prévu mi-2021 représente un investissement de 200 millions d'euros. Environ 200 emplois de haute qualification seront ainsi créés dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -1.39%