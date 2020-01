Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : la famille Peugeot souhaiterait exercer son option Cercle Finance • 13/01/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Jean Philippe Peugeot, qui est patron de Peugeot Frères, a indiqué dans L'Est Républicain que l'exercice de l'option pour acquérir 2,5% du capital supplémentaire du nouvel ensemble Peugeot / Fiat Chrysler est un ' objectif majeur '. La famille va détenir déjà 6,2% à l'issue de la fusion rappelle Aurel BGC. Dès que la famille Peugeot aura la certitude que la fusion ' ira à son terme ', elle ' donnera des signaux favorables ' dans l'optique d'un exercice de cet option rapport Aurel BGC après l'article de L'Est Républicain. ' En claire, la famille est pressée ' indique le bureau d'analyses. Comme annoncé, John Elkann présidera le conseil d'administration et Carlos Tavares sera le directeur général. Les grands actionnaires (Exor, holding des Agnelli, les Peugeot et Bpifrance) réaffirment leur soutien à l'opération et siègeront au conseil. 'La réalisation de la fusion devrait intervenir sous 12 à 15 mois', indique le communiqué.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.34%