Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : l'UE a ouvert une enquête sur le projet de fusion Cercle Finance • 17/06/2020 à 16:19









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie pour évaluer le projet de fusion des constructeurs automobiles Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot (PSA). La Commission craint que l'opération envisagée ne réduise la concurrence en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (camionnettes) de moins de 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen (EEE) et, plus précisément, dans 14 États membres de l'UE et au Royaume-Uni. La Commission craint que l'opération proposée ne réduise considérablement la concurrence pour certains types de véhicules utilitaires légers dans les États membres suivants: Belgique, Croatie, Tchéquie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Royaume-Uni. La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, responsable de la politique de concurrence, a déclaré: ' Nous évaluerons soigneusement si la transaction proposée affecterait négativement la concurrence sur ces marchés et veillerons à ce qu'un paysage concurrentiel sain demeure pour toutes les personnes et les entreprises qui dépendent de fourgonnettes commerciales pour leurs activités '.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.51%