Peugeot Invest: vers une sortie du capital de Seb

(CercleFinance.com) - Peugeot Invest annonce avoir engagé la cession du solde de sa participation dans Seb, soit 2.223.674 titres, représentant environ 4,02% du capital, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction d'un livre d'ordres.



Cette cession s'inscrit dans la logique de rotation d'actifs du portefeuille de Peugeot Invest. La société a investi initialement dans le fabricant de petit électroménager en 2004 et a cédé 1% du capital en juillet 2020.



Le placement démarre immédiatement et ses modalités définitives seront annoncées après la fermeture du livre d'ordres. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 29 février. A l'issue de cette opération, Peugeot Invest ne détiendrait plus de titres Seb.





