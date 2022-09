Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot Invest: repli de l'ANR par action au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - Peugeot Invest affiche un Actif Net Réévalué (ANR) par action de 192 euros au 30 juin 2022, contre 235 euros au 31 décembre 2021, soit une performance dividende attaché de -17,2% sur le premier semestre 2022.



La diversification du portefeuille a permis de compenser une partie de la baisse des cours de bourse des valeurs automobiles, et la plupart des sociétés en portefeuille 'a démontré une performance opérationnelle solide dans un environnement économique dégradé'.



Le résultat net part du groupe s'est contracté à 191,7 millions d'euros de la période, contre un profit de 368,3 millions au premier semestre 2021 qui contenait un produit exceptionnel de 173 millions correspondant à la distribution des titres Faurecia par Stellantis.





Valeurs associées PEUGEOT INVEST Euronext Paris +1.24%