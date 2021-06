Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot Invest : prise de parts dans SIGNA Development Cercle Finance • 01/06/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Peugeot Invest annonce avoir acquis 5% du capital de SIGNA Development, pour 75 millions d'euros, acquisition réalisée auprès de son actionnaire majoritaire, SIGNA Holding, groupe autrichien notamment présent dans l'immobilier et la distribution. La stratégie de SIGNA Development consiste à développer des projets immobiliers 'premium' en Europe germanophone, dont la majorité est située dans les centres-villes, avec pour objectif de les commercialiser puis de les céder à des investisseurs. Au 31 décembre 2020, il dispose de plus de trois milliards d'euros d'actifs immobiliers. Son portefeuille est composé d'environ 50 projets en cours de construction dont la valeur à terminaison devrait s'élever à plus de huit milliards d'euros.

Valeurs associées PEUGEOT INVEST Euronext Paris +0.53%