Peugeot Invest: nouveau directeur général nommé

(CercleFinance.com) - Peugeot Invest annonce que son conseil d'administration, sur proposition du comité de la gouvernance, des nominations et des rémunérations, a décidé de nommer Jean-Charles Douin en qualité de directeur général.



Jean-Charles Douin cumule 20 ans d'expérience dans le private equity. Il rejoint Peugeot Invest après 16 années passées chez Ontario Teachers' Pension Plan où il était à la tête des activités de private equity en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Il prendra ses fonctions au plus tard le 28 octobre. Jusqu'à cette date, Nicolas Huet, représentant permanent des Établissements Peugeot Frères au conseil d'administration, assurera la fonction de directeur général par intérim.





