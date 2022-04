Peugeot Invest nomme 4 Managing Directors

AOF - EN SAVOIR PLUS

En parallèle, Jean-Paul Lemonnier a en charge la définition et la mise en place de la feuille de route sur le growth equity.

Dans le détail, Marie Ahmadzadeh et Guillaume Falguière déploient la stratégie de prise de participation minoritaire de long-terme en direct et avec les principaux partenaires de Peugeot Invest.

Ces quatre promotions au sein d'une équipe dirigée par Sébastien Coquard, Directeur Général Adjoint & CIO, qui comptera 17 professionnels de l'investissement d'ici l'été, souligne la volonté de Peugeot Invest de poursuivre sa stratégie de diversification sectorielle et géographique.

(AOF) - Peugeot Invest a annoncé la nomination de Marie Ahmadzadeh, Guillaume Falguière, Jean-Paul Lemonnier et François Massut en tant que Managing Directors. S'appuyant sur son expérience industrielle, Peugeot Invest a développé depuis 2003 une activité d’investissement dans des actifs diversifiés, composés essentiellement de participations directes minoritaires, de véhicules de capital-investissement et de co-investissements.

