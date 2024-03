Peugeot Invest fait évoluer sa direction générale

(AOF) - Dans la perspective de l’évolution future de la présidence du Conseil assurée jusqu’en mai 2025 par Robert Peugeot, le conseil d’administration de Peugeot Invest a décidé d’engager une évolution managériale. Elle conduit à ce que le mandat de directeur général de Bertrand Finet prenne fin à la date d’arrivée de son remplaçant et au plus tard le 31 juillet 2024. Ce changement de dirigeant a pour but de mettre en place un nouveau binôme de dirigeants pour engager une nouvelle étape de développement de Peugeot Invest.

