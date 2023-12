Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot Invest: exposition affichée au groupe Signa information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Prenant acte de l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'égard de plusieurs entités du groupe Signa, Peugeot Invest indique que son exposition à ce groupe représente 2,9% de l'actif brut réévalué, qui s'élevait à 6,4 milliards d'euros à fin juin.



La société rappelle avoir revu à la baisse la valorisation de la majorité de ses actifs immobiliers au 30 juin. A cette date, sa participation dans Signa Prime Selection était valorisée à 132 millions d'euros et celle dans Signa Development Selection, à 51 millions.



'Peugeot Invest prendra en compte les développements les plus récents pour arrêter la valorisation de ses participations dans le groupe Signa au 31 décembre 2023', déclare la holding, figurant notamment parmi les grands actionnaires de Stellantis et Forvia.





