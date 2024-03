Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Peugeot Invest: départ du DG au plus tard fin juillet information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Dans la perspective de l'évolution future de la présidence du conseil assurée jusqu'en mai 2025 par Robert Peugeot, la société d'investissement Peugeot Invest annonce que son conseil d'administration a décidé d'engager une évolution managériale.



Le mandat de directeur général de Bertrand Finet prendra fin à la date d'arrivée de son remplaçant et au plus tard fin juillet, dans le but de mettre en place un nouveau binôme de dirigeants pour engager une nouvelle étape de développement de Peugeot Invest.





