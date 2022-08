Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Peugeot Invest: cession de 13 navires vraquiers information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 08:45

(CercleFinance.com) - Louis Dreyfus Armateurs (LDA) et ses partenaires, le groupe Roullier et Peugeot Invest, annoncent avoir conclu un accord avec des investisseurs institutionnels et l'armateur MUR Shipping pour la cession d'une flotte de 13 navires vraquiers Handysize et Supramax.



En 2013, Peugeot Invest s'était associée à LDA dans le cadre d'une joint-venture pour la construction et l'exploitation de cinq navires vraquiers Handysize peu consommateur en carburant, des navires livrés majoritairement au cours du second semestre 2015.



Après neuf ans de partenariat avec LDA, les conditions de marché étaient réunies pour céder ces navires à de nouveaux propriétaires. Ils seront progressivement livrés à leurs futurs propriétaires dans les semaines à venir.