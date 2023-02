Peugeot Invest cède sa participation dans Tikehau Capital Advisors

(AOF) - Peugeot Invest a annoncé la cession de sa participation dans Tikehau Capital Advisors (TCA), principal actionnaire de Tikehau Capital, à son management, après 7 années de partenariat. Peugeot Invest continuera d’être un partenaire de Tikehau Capital, notamment comme actionnaire de la société cotée, au travers d’investissements communs et en tant qu’investisseur dans certains de ses fonds. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

