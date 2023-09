Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Peugeot Invest: bénéfice net en hausse au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 12:05

(CercleFinance.com) - Peugeot Invest, le véhicule d'investissement de la famille Peugeot, a fait état hier soir d'un bénéfice net en nette progression au titre du premier semestre.



Son résultat net consolidé, part du groupe, ressort ainsi à 252 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, à comparer à 192 millions au 1er semestre 2022.



La holding explique cette progression par l'augmentation des dividendes qu'elle a perçus, elle et ses filiales contrôlées, pour un montant de 320,4 millions d'euros, contre 261,7 millions un an plus tôt.



Au 30 juin dernier, l'actif net réévalué (ANR) par action s'établissait à 221,3 euros, contre 199,5 euros au 31 décembre 2022, soit une performance dividende attaché de +12,4 %, supérieure à celle des marchés financiers.



Cette revalorisation intervient alors que le cours de Bourse de Stellantis, de loin sa participation la plus importante, s'est apprécié de 30% sur les six premiers mois de l'année.



'Peugeot Invest a connu une performance solide au cours du premier semestre dans un environnement économique complexe', a déclaré Bertrand Finet, son directeur général, évoquant par ailleurs de 'belles cessions créatrices de valeur'.



Dans une note de réaction, les analystes de Degroof Petercam mette eux aussi en avant des performances 'robustes', mais selon eux insuffisantes pour venir combler la décote qu'accuse le titre en Bourse, ce qui les conduit à renouveler leur conseil 'conserver' assorti d'un objectif de cours de 121 euros.



Suite à cette publication, l'action Peugeot Invest progressait de 0,4% vendredi à la Bourse de Paris, à comparer avec une hausse de 1,2% pour l'indice SBF 120.



Au-delà de sa participation dans Stellantis, Peugeot Invest possède aussi des parts dans Faurecia, Seb, Orpea, Tikehau Capital, Spie ou Immobilière Dassault pour ce qui concerne les entités cotées.