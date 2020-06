Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : grimpe vers 15,45E, 15,86E en vue ? Cercle Finance • 05/06/2020 à 15:44









(CercleFinance.com) - Peugeot grimpe vers 15,45E et s'apprête à s'en aller combler le 'gap' des 15,86E du 15 mars. La sortie par le haut du corridor 12,3/14E induit un potentiel mécanique vers 15,7E, ce qui confirme l'hypothèse de la fermeture du 'gap'.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +7.57%