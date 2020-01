Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : 'gap' sous 21,12E, enfonce le plancher des 20,93E Cercle Finance • 06/01/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Peugeot ouvre un 'gap' sous 21,12E et enfonce dans la foulée le plancher des 20,93E des 10 et 11 décembre puis 20,85E du 10 octobre: le prochain support ne se dessine pas avant 18,85/18,88E (plancher qui remonte au 15 et 23 août 2019).

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -3.05%