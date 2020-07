Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : Free2Move érigée en entité autonome Cercle Finance • 29/07/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Peugeot annonce faire de sa plateforme de mobilité Free2Move une société à part entière avec un siège social situé à Paris, une équipe de 150 experts en tech, data, design et e-commerce à travers le monde, et une nouvelle offre de services de mobilité. Présent dans 170 pays, Free2Move propose des offres pour des déplacements de quelques minutes à la journée (autopartage), de plusieurs jours à un mois (location courte durée) et d'un mois à plusieurs années (abonnement mensuel sans engagement et la location longue durée). Les clients ont désormais l'accès à une offre de parking dans 65 pays, de réservation de chauffeurs VTC dans 150 pays, et de recharge électrique partout en Europe. S'ajoute à cette offre un outil de gestion de flotte connectée pour les entreprises.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -2.75%