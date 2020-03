Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : FFP pourrait prendre 2% de capital Cercle Finance • 19/03/2020 à 08:04









(CercleFinance.com) - FFP annonce qu'à l'issue d'opérations de couverture dans le cadre d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement, il pourrait acquérir au titre de ce contrat, 18,1 millions d'actions Peugeot, pour un montant total ayant été porté à 228 millions d'euros. Les titres alors acquis représenteraient 2% du capital du constructeur automobile, conformément à la dérogation à l'engagement de 'stand still' prévue dans l'accord de rapprochement signé entre Peugeot et Fiat Chrysler Automobile le 18 décembre 2019.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +12.71%