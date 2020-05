Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : fait marche arrière (-7%) vers 10,73E Cercle Finance • 20/05/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Peugeot fait marche arrière de -7% vers 10,73E, pulvérisant le support des 11,3E des 16 avril et 14 mai, ce qui valide la cassure de la base d'un 'M' baissier' sous 13,85E (les 9 et 29 avril) et préfigure le re-test du plancher annuel des 9,56E du 18 mars au minimum, sinon du plus bas intraday des 8,88E du 19 mars (règle du balancier entre 13,85 et 11,3E, qui induit 8,8E très précisément).

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -5.48%