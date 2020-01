Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : évolutions au sein du Comité Exécutif Global Cercle Finance • 15/01/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Yves Bonnefont dirigera une étude sur le potentiel de synergies au sein d'un portefeuille de marques. Ce rôle couvrira le positionnement des marques d'un point de vue géographique et des clients, la stratégie et les synergies. Béatrice Foucher, actuellement Directrice adjointe de DS, succédera à Yves Bonnefont en tant que Directrice Générale de la marque DS et membre du Comité Exécutif Global. Linda Jackson dirigera une étude visant à clarifier et à affirmer la différenciation des marques au sein d'un portefeuille de marques. Vincent Cobee, actuellement Directeur adjoint de Citroën, succédera à Linda Jackson en tant que Directeur Général de la marque Citroën et membre du Comité Exécutif Global.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -1.80%