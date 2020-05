Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : en forte baisse après les chiffres de l'ACEA Cercle Finance • 19/05/2020 à 10:43









(CercleFinance.com) - Le titre Peugeot est en repli de -5,8% ce matin après les chiffres de l'ACEA. Les autres valeurs du secteur de l'automobile sont également en forte baisse (Valéo -6%, Renault -5,2%). En avril 2020, les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ont enregistré dans l'ensemble du secteur automobile une baisse d'une année sur l'autre de 76,3% indique l'ACEA. La plupart des concessions de l'UE ayant été fermé pendant tout le mois, le nombre de voitures neuves vendues en Europe est passé de 1143 046 unités en avril 2019 à 270 682 unités le mois dernier. Chacun des 27 marchés de l'UE a enregistré une baisse à deux chiffres en avril, mais l'Italie et l'Espagne ont subi les pertes les plus importantes, les immatriculations de voitures ayant chuté respectivement de 97,6% et 96,5% indique l'ACEA. En ce qui concerne les autres grands marchés, la demande a baissé de 61,1% en Allemagne, tandis que la France a connu une contraction de 88,8% en avril.

