Peugeot : élargit son offre avec Faurecia Clarion Electronics

(CercleFinance.com) - Groupe PSA élargit son offre en économie circulaire en Europe et choisit Faurecia Clarion Electronics (FCE) pour les réparations électroniques multimarques. Le nouveau partenariat porte sur 4 nouvelles familles de produits : combinés d'instruments, calculateurs moteurs, boitiers de servitude intelligents, et commandes volant. Le Groupe permet désormais à tous les partenaires Distrigo en Europe travaillant avec plus de 10 000 garages : (Réparateurs Agréés Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, adhérents Eurorepar Car Service, Réparateurs Indépendants) de commander ces pièces, en utilisant le portail Service Box, auquel un espace dédié a été intégré.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +4.88%