Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Peugeot: dévoile son nouveau Peugeot E-5008 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Le nouveau Peugeot E-5008 établit une nouvelle référence en devenant le seul SUV 100% électrique offrant un espace intérieur pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers et une autonomie électrique allant jusqu'à 660km.



Peugeot poursuit ainsi l'élargissement de sa gamme avec pour ambition de répondre aux besoins de tous les clients.



Le nouveau Peugeot E-5008 sera produit exclusivement dans l'usine de Sochaux et bénéficiera du programme ALLURE CARE, avec une garantie jusqu'à 8 ans / 160.000km, la plus longue des marques européennes.



Le nouveau Peugeot E-5008 démontre la flexibilité de la plateforme STLA Medium de Stellantis dont il est le premier modèle à bénéficier dans une configuration allongée.



Le nouveau modèle sera commercialisé à l'automne 2024. Sa gamme s'articulera

autour de deux finitions, Allure et GT, avec 3 packs d'options pour un choix simple et de trois motorisations électriques (210 ch, 230 ch grande autonomie et 320 ch Dual Motor à 4 roues motrices) ainsi que deux motorisations électrifiées, hybride 48V (136 ch) et hybride Plug-In (195 ch).



La batterie haute tension Lithium-ion de 400V, de composition chimique NMC (Nickel, Manganèse et Cobalt), est placée sous le plancher et alimente le moteur électrique pour la traction du véhicule.



Le nouveau E-5008 est disponible dans une palette de 6 couleurs : Bleu Obsession, Bleu Ingaro, Blanc Okenite, Noir Perle, Gris Artense et Gris Titane. Sur la version GT, une peinture biton avec un toit noir brillant est proposée en série.



Les équipes de Peugeot ont décidé de réunir deux des trois éléments fondamentaux du iCockpit®, le combiné tête haute et le grand écran central tactile. Ceux-ci sont désormais intégrés dans un écran panoramique incurvé constitué d'une dalle unique en haute définition de 21''.



Avec le système Drive Assist Plus 2.0, le Peugeot E-5008 assiste le conducteur en s'appuyant sur l'ensemble des capteurs de la voiture (caméras, radars...) et sur les informations du système de navigation connectée.



Les systèmes d'assistance sont destinés à alléger la charge de travail du conducteur sur les axes à voies multiples de type autoroutes ou voies rapides : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et aide au maintien de la position dans la voie.



Afin d'assurer une atmosphère intérieure saine, le nouveau Peugeot E-5008 est équipé du système AQS (Air Quality System) qui contrôle en permanence la qualité de l'air entrant dans l'habitacle et, si besoin, active automatiquement le recyclage de l'air.





Valeurs associées STELLANTIS 16,15 EUR MIL -3,15%