Peugeot: dévoile son nouveau Peugeot E-3008

(CercleFinance.com) - L'actuel Peugeot 3008 est un best-seller qui a séduit plus d'1.320.000 clients dans 130 pays depuis 7 ans.



Le groupe poursuit son ambition d'offrir une gamme électrique pour l'ensemble de son offre dès 2025 et 100% des ventes en électrique en Europe pour 2030.



Peugeot dévoile ainsi son nouveau E-3008. La marque profite de la toute nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis dont le Peugeot E-3008 est le premier modèle à bénéficier.



Peugeot conçoit et industrialise localement le nouveau E-3008 en France. Les batteries ont été conçues dans l'usine Stellantis de Mulhouse, puis les packs sont assemblés à l'usine de Sochaux, qui produit les E-3008.



La gamme s'articulera autour de deux finitions, Allure et GT avec 3 packs d'options, et de trois motorisations électriques (210 ch, 230 ch grande autonomie et 320 ch Dual Motor à 4 roues motrices) ainsi que deux motorisations hybrides, selon les marchés.



'Le lancement du Next-Level E-3008 est une étape majeure dans la transformation radicale de Peugeot en une marque 100 % électrique qui établit de nouvelles références en matière de design, plaisir de conduite et d'efficience. Avec son design extérieur, son spectaculaire Peugeot Panoramic i-Cockpit®, son plaisir de conduite et ses performances électriques inédites, le Next-Level E-3008 fait entrer Peugeot dans une nouvelle ère, celle de la marque française généraliste proposant sur le marché la plus large gamme de véhicules électriques. ' “ a déclaré Linda Jackson, CEO de Peugeot.



Le nouveau E-3008 se distingue immédiatement par sa ligne de SUV fastback. Le dynamisme de la ligne féline du nouveau E-3008 trouve également son origine dans l'équilibre des dimensions du véhicule (longueur : 4,54 m, largeur : 1,89 m, hauteur : 1,64 m), qui reste l'un des plus compacts de la catégorie des SUV 100 % électriques du segment C.



' Le nouveau E-3008 réunit l'inventivité et l'audace de Peugeot, il incarne toutes nos valeurs de marque. Réinventer 3008 c'est travailler sur sa modernité, concilier un design dynamique avec une efficience optimale à travers une silhouette fastback et innover avec une nouvelle génération de PeugeotPanoramic i-Cockpit® '. a déclaré Matthias Hossann, Directeur du Design Peugeot.



Le nouveau E-3008 est disponible dans une palette de six couleurs : le bleu obsession, le bleu ingaro, le blanc okenite, le noir perle, le gris artense et le gris titane.



Au-delà du spectaculaire écran panoramique flottant de 21 pouces du nouveau Peugeot Panoramic i-Cockpit®, la forte attractivité et le caractère technologique de l'habitacle sont renforcés par l'éclairage d'ambiance à LEDS personnalisable selon 8 couleurs différentes.



Deux fonctions clés du Peugeot i Cockpit®: sur la partie gauche de l'écran panoramique, le combiné d'instruments rassemble, au-dessus du volant compact, toutes les informations liées à la conduite (vitesse, powermètre, aides à la conduite, flux d'énergie...) Sur la partie droite de l'écran panoramique, au centre de la planche de bord, la partie tactile est accessible aussi bien au conducteur qu'à son passager. Elle permet de gérer les systèmes de chauffage/climatisation, de navigation, de médias/connectivités, etc.



Le nouveau Peugeot Panoramic i-Cockpit® propose une architecture inédite. La partie centrale de la planche de bord accueille les i-Toggles, des touches tactiles entièrement personnalisables qui permettent de programmer un accès rapide à 10 fonctions préférées de l'utilisateur : appeler un contact favori, lancer la navigation vers une destination fréquente, régler la radio sur une station appréciée, fixer la température idéale de la climatisation, etc.



Elément fondamental du Peugeot i-Cockpit® depuis son origine, le volant compact a été profondément retravaillé pour offrir toujours plus de sensations et de confort de conduite.



Le Focal® Premium Hi-Fi System est composé de 10 haut-parleurs aux technologies exclusives brevetées. Ils sont associés à un amplificateur 12 voies de 690 W (technologie classe D boostée). L'expérience musicale est enrichie par l'introduction du mode d'écoute innovant ' Front Optimized '.



Sélectionnables grâce à une commande située sur la console centrale, plusieurs modes de conduite permettent d'adapter idéalement les performances du E-3008 : Mode Normal, Mode Eco, Mode Sport.



La Peugeot E-3008 dispose de la conduite semi-autonome avec le système Drive Assist Plus. Celui-ci assiste le conducteur en s'appuyant sur l'ensemble des capteurs de la voiture (caméras, radars...) et sur les informations du système de navigation connectée.



La nouvelle Peugeot dispose en particulier du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et aide au maintien de la position dans la voie, gère la direction et la vitesse pour le maintenir dans une file et à une allure prédéfinie par le conducteur, changement de voie semi-automatique, préconisation anticipée de la vitesse, détecte tout changement de limitation de vitesse en lisant les panneaux de signalisation et en recueillant les informations du système de navigation connectée, et propose au conducteur d'adapter le réglage de l'Adaptative Cruise Control...





Conçu dès l'origine comme un modèle électrique, le nouveau E-3008 bénéficie d'une gamme de 3 motorisations zéro émission (cycle WLTP en cours d'homologation) qui répondent à tous les besoins des clients : Autonomie de 525 km, 2 roues motrices, 210 ch/157 kW, Dual Motor avec autonomie de 525 km, 4 roues motrices, 320 ch/240 kW, Grande autonomie de 700 KM, 2 roues motrices, 230 ch/170 kW.



' Avec le nouveau E-3008, Peugeot entre dans une nouvelle ère, tant en matière de design que d'électrification. Le E-3008 est conçu pour des clients exigeants qui évoluent vite ' a déclaré Jérôme Micheron, Peugeot Product Director.



La prise de charge située sur l'aile arrière gauche propose des connections de type Mode 2/3 (courant alternatif) et de type Mode 4 (courant continu).



Les versions 2 roues motrices disposent de 157 kW (343 Nm) ou 170kW (343 Nm). La version 4 roues motrices à 2 moteurs fournit une puissance 240 kW au total (157 kW à l'avant et 83 kW à l'arrière). Le moteur avant délivrant un couple de 343 Nm et le moteur arrière 166 Nm.



La batterie est garantie 8 ans (ou 160 000 km) pour 70% des capacité de charge.



L'application pour smartphone My Peugeot permet à l'utilisateur du E-3008 de rester connecté en permanence avec son véhicule et d'accéder à distance à de nombreuses fonctions : géolocaliser son véhicule, recevoir des alertes, commander à distance la fermeture des portes et activer les feux ou le klaxon pour repérer la voiture.



En complément de la stratégie d'électrification à 100% de la gamme, le groupe va commercialiser un grand SUV électrique de classe supérieure pour viser une clientèle plus large d'acheteurs de grands SUV (le nouveau Peugeot E-5008).





