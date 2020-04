Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : développement de l'offre de services en ligne Cercle Finance • 16/04/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Alors que les showrooms sont fermés pour respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus, le Groupe PSA indique qu'il continue de développer son offre de services sur ses sites de vente en ligne de ses différentes marques. Désormais, les offres de financement sont disponibles sur les sites Peugeot Store et d'ici fin avril sur Citroën Store et DS Store, lancés en début d'année 2020 et permettant d'acquérir tous les véhicules des gammes Peugeot, Citroen et DS Automobiles. Cette offre disponible en France sera bientôt étendue à d'autres pays, en Europe et hors Europe. Plusieurs initiatives locales d'achat en ligne sont également engagées avec Opel/Vauxhall, notamment en Grande-Bretagne, Allemagne et Pays-Bas.

