Peugeot : développe le réseau d'Eurorepar Car Service Cercle Finance • 04/02/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la poursuite du développement à l'international de son réseau de réparation multimarque Eurorepar Car Service. Il s'est implanté en Slovaquie, en Croatie, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion et au Panama au deuxième semestre 2019. Le réseau a également est développé sur toute sa couverture géographique dans tous les pays où il est présent et compte aujourd'hui plus de 5 000 garages dans plus de 26 pays, dont 11 hors d'Europe. Christophe Musy, Directeur de PSA Aftermarket, a déclaré ' le développement du réseau multimarque Eurorepar Car Service était en ligne avec l'ambition d'atteindre plus de 10 000 garages à horizon 2023 '.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +1.96%